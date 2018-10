Fermato con la droga al casello, in auto hashish e marijuana: «E' per uso terapeutico»

Sono stati fermati nei pressi del casello di Ancona Nord dai Carabinieri di Falconara. Dentro la loro auto, nascoste anche negli slip, oltre 20 dosi di hashish già confezionate e alcune di marijuana. A finire nei guai due ragazzi di 27 e 23 anni, che si trovavano a bordo del mezzo insieme ad altri due giovani.

Il controllo è stato poi esteso all'interno delle loro abitazioni dove i militari hanno trovato e sequestrato altri 60 grammi di hashish e 80 di marijuana, nascosti all'interno della camera da letto del ragazzo più giovane. Inutile il suo tentativo di giustificarsi dicendo che lo stupefacente era stato acquistato legalmente e per uso terapeutico. Entrambi, su disposizione del pubblico ministero di turno, sono finiti in caserma, in attesa dell’udienza di convalida prevista per questa mattina. Sequestrati anche i telefoni cellulari, al fine di ricostruire la rete di approvvigionamento e di distribuzione. Dovranno entrambi rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.