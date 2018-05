Libri e spinelli, denunciati tre studenti fuori da scuola

Tre giovanissimi studenti dell'Istituto Alberghiero Einstein – Nebbia di Loreto nei guai perché trovati in possesso di spinelli di hashish e marijuana. Sono stati scoperti nella tarda mattinata di ieri (venerdì 4 maggio) nel parcheggio dell'istituto all'uscita da scuola. I militari dell'Arma erano andati là per un servizio mirato. Gli spinelli rinvenuti addosso agli tre sono stati sequestrati.

I ragazzi sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona e in Prefettura per uso personale illegale di sostanza stupefacente. Controlli che fanno seguito alle operazione già condotte dai carabinieri negli altri istituti cittadini di Osimo e Castelfidardo e che hanno portato alla segnalazioni di altri giovani.