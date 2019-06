Crystal meth nascosta in auto, ma non è su Breaking Bad: giovane in arresto

"I am the danger". Diceva così il Walter White di Breaking Bad parlando a sua moglie, durante una delle puntate della celebre serie tv statunitense dove un professore di chimica inizia a produrre e vendere metanfetamina in cristalli. Non sappiamo cosa abbia invece detto ai Carabinieri il 32enne arrestato ieri sera mentre si trovava all'interno della sua Fiat Idea con altri due giovani a bordo. Si, perchè proprio nella sua auto il ragazzo nascondeva oltre 46 grammi di crystal meth, la metanfetamina in cristalli.

I militari hanno perquisito il veicolo trovando anche hashish e anfetamine, oltre ad un bilancino di precisione e tutto il materiale utilizzato per il confezionamento. Al momento dell'arresto il pusher si trovava a Passatempo di Osimo e non è riuscito a giustificare la sua presenza nel territorio. I Carabinieri hanno così deciso di arrestarlo ed ora dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa mattina è stato convalidato il suo arresto e per lui è stato disposto l'obbligo di dimore nel comune di Acqualagna.