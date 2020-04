Droga dalla Calabria alla Vallesina, viaggi in bus per affari da decine di migliaia di euro

Stamattina i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Jesi hanno dato esecuzione ad una misura di custodia cautelare nei confronti di 5 persone (4 calabresi ed uno jesino) di cui tre destinati al carcere e due ai domiciliari. Sono tutti accusati di aver gestito un traffico di cocaina dalla Calabria fino alla Vallesina, dove la droga veniva anche consegnata direttamente a domicilio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la polvere bianca arriva da Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria e arrivava nell’anconetano, in particolare Jesi.

Come veniva trasportata? I pacchi di cocaina viaggiavano in autobus, seguiti contemporaneamente da una staffetta su auto privata che poi, una volta giunti a destinazione, venivano recuperati e preparati per la destinazione al dettaglio. L’indagine, durata diversi mesi, ha permesso il recupero di vari quantitativi di stupefacenti, il più importanti è avvenuto lo scorso 19 dicembre, quando 3 dei calabresi ora in manette, furono arrestati nei pressi della stazione ferroviaria di Ancona, trovati con oltre 1 chilo di cocaina purissima. Il tutto per un volume d’affari che, secondo gli inquirenti, arriva almeno a 50mila euro.

