In casa aveva hashish e marijuana, denunciato giovane artigiano

Nel corso degli ultimi giorni, anche in corrispondenza del periodo festivo, il personale del Commissariato di Polizia di Senigallia è stato impegnato in intense attività di contrasto al fenomeno dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti nella città di Senigallia. Le prime attività sono state dirette ad approfondire le condotte di un artigiano senigalliese di 25 anni che veniva spesso visto in compagnia di soggetti dediti al consumo di stupefacenti.

Un comportamento che ha portato la polizia ad effettuare un controllo. Il giovane inizialmente ha tentato di negare qualunque coinvolgimento in fatti di spaccio ma poi ha consegnato ai poliziotti alcuni involucri contenenti marijuana. Da una perquisizione in un locale a sua disposizione e a casa, i poliziotti hanno trovato altra droga leggera: marijuana e hashish per 30 grammi. Il giovane è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata alla spaccio.