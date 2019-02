Fermato alla stazione con due etti di droga, arrestato e subito libero

È stato fermato davanti alla stazione ferroviaria con in tasca oltre 2 etti di hashish, suddivisi in nove involucri. La polizia gli stava dietro da oltre un mese finché non ha scelto il momento giusto per intervenire. È così finito agli arresti un nigeriano di 34 anni. Gli investigatori, che hanno agito in borghese, lo ritengono uno degli elementi di spicco dello spaccio in città.

Questa mattina è stato scarcerato. Il giudice gli ha ordinato l'obbligo di firma in commissariato. Nei giorni scorsi, sempre la polizia, ha invece denunciato un 35enne di Sassoferrato trovato con 55 grammi di hashish.