Nascosto dietro un furgone con il "fumo" negli slip: arrestato dalla polizia

Si aggirava al Piano in modo sospetto, con la droga nascosta negli slip. Come ha incrociato lo sguardo dei poliziotti ha cominciato ad accelerare il passo per allontanarsi e nascondersi dietro un furgone, ma non è sfuggito alla cattura. Nei guai, ancora una volta, è finito un 22enne anconetano con precedenti specifici.

L’arresto è stato eseguito venerdì pomeriggio dagli agenti delle Volanti dalle parti di largo Sarnano. Dalla perquisizione è spuntata la droga: nelle mutande custodiva circa 70 grammi di hashish suddivisi in dosi e con sé aveva anche un bilancino elettronico di precisione. La perquisizione è stata successivamente estesa nella sua abitazione, a Camerano. Qui è stato trovato altro stupefacente dello stesso tipo, una decina di grammi in tutto. A quel punto sono scattate le manette. Tuttavia, il 22enne è già libero: stamattina in tribunale il giudice ha convalidato l’arresto per spaccio, ma senza applicare alcuna misura cautelare in vista del processo.