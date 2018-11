La sua casa era un vero mercato della droga, scatta il blitz: arrestato il pusher

I finanzieri del Nucleo Mobile della Compagnia di Macerata, hanno tratto in arresto un trentacinquenne albanese residente a Macerata, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, procedendo al sequestro di circa 200 grammi di cocaina, altrettanti di hashish e 3 grammi di marijuana, oltre a denaro contante ed un assegno circolare per 12.000 euro.

L’arresto è avvenuto nella serata di ieri, a Macerata, quando i finanzieri hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’albanese, sequestrando lo stupefacente, le somme ritenute provento dello spaccio ed il materiale utile al suo confezionamento. Dell’arresto è stata data notizia al P.M. di turno, che ne ha disposto la traduzione nel carcere di Montacuto.