Cocaina purissima nella cantina dell'operaio, la polizia arresta 30enne

La droga era nascosta in una scatola metallica all'interno di un vecchio armadio in cantina. Dentro c'eranon 35 grammi di cocaina purissima e altri 15 grammi di hashish. È finito così in manette un operaio anconetano di 30 anni. Incensurato, l'uomo era tenuto d'occhio da qualche tempo ma solo questa mattina è scattato il blitz della Squadra Mobile.

Il 30enne è stato fermato mentre usciva di casa ed è stato perquisito. In tasca non aveva nulla e anche la sua abitazione sembrava pulita. I poliziotti hanno voluto approfondire le ricerche in cantina ed è lì che hanno trovato la droga, oltre a un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi da spacciare. L'operaio è stato così arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Ancona, messo ai domiciliari.