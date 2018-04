Si chiudono in auto in pieno giorno, dentro nascondono la droga: denunciati

Nonostante il caldo che in questi giorni sta interessando tutta la provincia, avevano chiuso i finestrini della loro auto fermandosi sul ciglio della strada. Un atteggiamento sospetto che ha fatto scattare il controllo della Polizia. Gli agenti sono intervenuti ieri pomeriggio, in via Posatora, trovando all'interno del veicolo alcune dosi di marijuana, un grinder ed un coltellino. I tre a bordo, tutti maggiorenni, sono stati portati in Questura e denunciati in stato di libertà.