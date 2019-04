Parla in tedesco per evitare il controllo, l'agente conosce la lingua e lo scopre: «Mi avete sgamato»

ANCONA - Frasi incomprensibili in tedesco per cercare di evitare il controllo. Il poliziotto, che conosce la lingua, lo scopre e lui a quel punto è costretto a consegnare la droga. E' questo quanto successo ieri sera in via Ascoli Piceno, dove un giovane è stato sorpreso dagli agenti della Squadra Volante di Ancona con della marijuana nascosta nelle tasche. Inutile il suo maldestro tentativo di improvvisarsi tedesco e di parlare in lingua straniera. Il poliziotto infatti, conoscendo la lingua, lo ha subito scoperto ed a quel punto il ragazzo non ha potuto dire altro che «mi avete sgamato». Per lui è scattata la denuncia con la Polizia che ha sequestrato la droga.