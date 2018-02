Si spostavano come pony express per vendere la droga, arrestati due pusher

Si spostavano in tutto il territorio a bordo di una Fiat Punto, vendendo come fossero dei pony express lo stupefacente ai loro clienti. A scoprirli ed arrestarli sono stati gli agenti della Squadra Volanti di Ancona, che ieri sono intervenuti in via Amurri, dove entrambi si strovavano fermi con la loro auto.

Perquisiti gli agenti hanno trovato 90 grammi di hashish, un bilancino di precisione nascosto tra le mutande di uno di loro, ritagli di cellophane e 300 euro in contanti. Per i due, originari della Puglia e della Campagnia, di 27 e 31 anni, è scattato l'arresto con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso tra loro.