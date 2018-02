Bazar della droga in casa, trovato con hashish e cocaina: pusher in arresto

Preparava e confezionava la droga all'interno del suo appartamento di Ancona. A finire in arresto un pusher di 39 anni, campano, già conosciuto dalla Polizia, che è stato arrestato mentre stava tornando a casa con la sua automobile.

L’attività di Polizia Giudiziaria portata avanti dai poliziotti e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, aveva permesso di venire a conoscenza che l’uomo spacciava droga in città, stupefacente che preparava e confezionava a casa. Gli agenti hanno così perquisito il suo appartamento trovando la droga e il materiale per il confezionamento, nonché denaro e un rilevatore elettronico di microspie ambientali. In casa aveva due panetti ed alcuni frammenti di hashish per un peso di circa due etti, mezzo etto di cocaina e qualche grammo di marijuana. Per lui si sono aperte le porte del carcere.