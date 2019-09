Attraversa la strada, ma la camminata lo tradisce: la droga era tra le mutande

ANCONA - Passeggiava tranquillo in piazza Rosselli ma non aveva fatto i conti con l'occhio vigili dei poliziotti che lo hanno fermato e denunciato. Il giovane, un bengalese incensurato, è stato tradito dai suoi pantaloni, indossati con il cavallo un pò troppo basso. E' stato questo particolare insieme alla sua camminata ad insospettire gli agenti che hanno così deciso di perquisirlo. Tra le mutante il bengalese aveva 70 grammi di hashish divisi in quattro parti.

I poliziotti della Squadra Volanti hanno poi esteso il controllo anche nella sua abitazione trovando un coltello utilizzato per il taglio della droga. Per lui è scattata la denuncia ed ora dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.