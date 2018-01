Droga tra i più giovani, maxi controlli in tutta la città: 5 le denunce

Controlli del territorio nelle ultime ore da parte degli agenti delle Squadre Volanti, del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, dei Cinofili e della Polizia Stradale in tutto il capoluogo. Il bilancio vede la denuncia di 5 giovani, mentre sono state 79 le persone controllate e 45 i veicoli ispezionati.

In particolare, nella scorsa notte, gli agenti hanno sorpreso due ragazzi di 34 e 28 anni, mentre fumavano marijuana all'interno di un'automobile. Nascosti tra i vestiti avevano 3,6 grammi della stessa sostanza, che è stata sequestrata. Contemporaneamente in via Redi, altri tre ragazzi sono stati denunciiati perchè in possesso di hashish, poi sequestrato dagli agenti.