La droga veniva spacciata nelle scuole della città, scatta il blitz: studente in arresto

I poliziotti della Squadra Mobile di Ancona hanno arrestato un giovane studente maggiorenne di un istituto scolastico del capoluogo, trovato in possesso di oltre tre etti di hashish, già suddiviso in panetti.

Le indagini condotte dai poliziotti dell’antidroga sono l’epilogo delle recenti iniziative investigative della Polizia di Stato, finalizzate al contrast dello spaccio di sostanze stupefacenti ad opera di studenti nel circuito degli istituti scolastici.

L’indagine si è conclusa nel tardo pomeriggio di ieri, ed aveva come obiettivo principale un altro giovane studente conosciuto dalla Polizia, di cui si sapeva che stava aspettando un corposo carico di hashish che avrebbe spacciato a coetanei nel circuito scolastico. Tuttavia, mentre i poliziotti della Squadra Mobile stavano eseguendo la perquisizione, gli altri poliziotti appostati nei pressi dell’edificio, hanno notato un altro giovane che avrebbe dovuto approvvigionare di stupefacente il suo coetaneo che lo aspettava a casa e che, nel frattempo, gli agenti stavano perquisendo. I poliziotti in borghese si sono subito accorti che si trattava del “fornitore”, appartenente ad un anello superiore della catena di spaccio. Appena bloccato, il giovane è stato trovato in possesso di oltre un etto di marijuana che avrebbe dovuto cedere al pusher nel frattempo fermato dai poliziotti nel suo appartamento.

Trovata la droga nascosta negli slip, gli investigatori si sono portati presso la sua abitazione poco distante sequestrando altri 2 panetti di hashish. Anche all’interno dell’appartamento del giovane gli agenti hanno trovato dello stupefacente del medesimo tipo di hashish di quello rinvenuto in cantina e addosso, nonché un bilancino. Lo studente è stato collocato presso la propria abitazione in attesa del giudizio direttissimo atteso per oggi in Tribunale.