Droga, alcol e coltelli, per strada c'è di tutto: gli straordinari di carabinieri

E' stato un weekend intenso sotto il profilo dei controlli sulle strade senigalliesi. I carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno avuto il loro bel daffare tra denunce, segnalazioni e patenti ritirate per tenere sotto controllo la sicurezza stradale. In centro, attorno a mezzogiorno di sabato, i militari hanno fermato un'Audi A3 sul lungomare Mameli. Alla guida un 44enne già noto alle forze dell'ordine che nel fermarsi è stato visto nascondere qualcosa sotto il sedile. Si trattava di un coltello a serramanico con la lama lunga 10 centimetri. Arma che è stata sequestrata e che è costata all'uomo una denuncia porto non giustificato in luogo pubblico di oggetti atti ad offendere.

Attorno alle 4, al Cesano, è stata fermata una Bmw 118 con a bordo un 19enne, apparso troppo allegro per non sottoporlo all'etilometro. E infatti il giovane è risultato positivo al test. La patente gli ès tata ritirata mentre l'auto è stata affidata a un parente arrivato sul posto. Sempre sabato sera sono state invece segnalate alla Prefettura due persone con in tasca modiche quantità di droga. Il primo è un 50enne senigalliese controllato sul lungomare Mameli e trovato con mezzo grammo di hashish. L'altro è un 18enne che viaggiava da passeggero in sella a uno scooter insieme a un amico. Aveva con sé 2,5 grammi di hashish. La coppia è stata fermata in via Cellini, nei pressi della rotatoria dell'ospedale.