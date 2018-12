Quasi un chilo di droga sotto l'albero, arrestati i 2 spacciatori di quartiere: 1 è minorenne

Trovati con il rifornimento di droga in vista dell’aumento dell’offerta per le feste di Natale. Ed è proprio sotto l’albero di un’area verde di Torrette che i Carabinieri di Collemarino hanno trovato quasi un chilo di droga: 400 grammi di marijuana e 400 grammi di hashish. Ce l’avevano nascosto due giovani pusher: un 18enne disoccupato e un 17enne studente. Per loro i militari, guidati dal comandante Giuseppe Colasanto, hanno fatto scattare le manette con l’accusa di spaccio.

Dopo diversi appostamenti, i carabinieri oggi hanno arrestato in flagranza di reato i due giovani dopo un blitz a Torrette, che era la loro zona ed è lì che gestivano tutto il giro di spaccio di fumo. E’ poi seguita la perquisizione casalinga dove i militari hanno trovato tutto il necessario per la vendita: bilancini di precisione e tutto il materiale per il confezionamento.