Droga e abbigliamento contraffatto, scatta il sequestro e la denuncia

Oltre 400 euro in contanti e 20 grammi di hashish. E' questo quanto trovato e sequestrato dalla Guardia di Finanza del Nucleo Mobile di Civitanova Marche ad un 53enne marocchino, residente a San Severino Marche.

I militari sono intervenuti con l'ausilio dell'unità cinofila bloccando l'uomo mentre stava passeggiando con un borsone per le vie della città. All'interno i finanzieri hanno trovato decine di capi d'abbigliamento contraffatto, che sono stati poi sequestrati. La successiva perquisizione presso la sua abitazione ha permesso di scoprire all’interno della cantina ulteriori capi contraffatti, mentre all’interno di un vaso riposto nella cucina sono stati trovati 1.000 euro in contanti, presumibilmente frutto delle illecite attività dallo stesso svolte. Lo stupefacente, i capi di abbigliamento contraffatti ed il denaro contante, sono stati posti sotto sequestro, mentre il soggetto, peraltro già colpito dalla misura cautelare degli arresti domiciliari, con permesso di allontanarsi dal suo domicilio per motivi di lavoro, è stato denunciato a piede libero alla locale Procura della Repubblica.