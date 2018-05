A Fiabilandia i bambini delle zone del sisma, prosegue il Dream Day

Il Dream Day, l’associazione fondata e diretta da Selena Abatelli, prosegue la sua ricca attività sia a Jesi, dove nei prossimi giorni inaugurerà un quarto gioco destinato ai disabili, sia a favore delle popolazioni colpite dal terremoto che hanno già ricevuto importanti aiuti nel corso di questi mesi.

E proprio ai cittadini della zona del sisma sono destinate ora altre due importanti iniziative. La prima è in programma sabato prossimo quando il Dream Day porterà in gita a Fabilandia i bambini, i loro genitori e le rispettive maestre della scuola primaria e prima infanzia del Comune di Valfornace. Grazie ai contatti di Roberto Goffi della banda musicale di Jesi, infatti, Fiabilandia ha messo a disposizione 100 biglietti gratuiti. Marco Fusco, della ditta Alma Security, ha donato le maglie del #teniamoci per mano per tutti i bambini, mentre l’Amministrazione comunale di Valfornace, con il sindaco Massimo Citracca, ha pagato l'autobus per i viaggio. Il tutto anche in collaborazione con una delle maestre del posto, Paola Gerini.

Domenica 13, invece, allo chalet beach di Mauro Alberti a Marina di Montemarciano vi sarà un aperitivo solidale con musica e una sfilata in collaborazione con il negozio K&S e il Parrucchiere Luca. “Il terremoto non si ferma - avvisa l’inesauribile Selena - ma neanche la solidarietà. Il Dream Day è sempre presente e con tante iniziative”.