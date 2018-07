Doposcuola popolare, parte il nuovo servizio gratuito: i luoghi e gli orari

Da qualche settimana a Senigallia è operativa la Casa del Popolo (fondata dal gruppo senigalliese di Potere al Popolo), non un circolo di partito, ma un luogo aperto a tutti.

Dalla prossima settimana, e per tutto il mese di agosto, la Casa del Popolo propone la sua prima iniziativa: il doposcuola popolare gratuito, pensato per andare incontro alle esigenze delle famiglie nel periodo estivo.

Il doposcuola è rivolto a bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni, ed è tenuto da insegnanti abilitate. “È un esempio di mutualismo, in cui le capacità e le competenze di persone comuni sono condivise e messe a disposizione di altre persone- si legge nella nota- Non è assistenza ma solidarietà, un primo passo per costruire un'idea diversa di comunità.

E questo è solo l'inizio: tante altre iniziative animeranno la Casa del Popolo di Senigallia a partire da settembre, a dimostrazione del fatto che la politica non è fatta solo di parole, ma può e deve tradursi in azioni concrete, utili a tutti”.

Appuntamento tutti i martedì e i giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso la Casa del Popolo (via Ardigò 25/A, Borgo Molino, Senigallia).