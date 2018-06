Dopo l'esposto, studenti in piazza per protestare contro la preside

Domani, giovedì 7 giugno 2018, gli studenti del Liceo Artistico Mannucci di Ancona e la Rete degli Studenti Medi Marche scenderanno in piazza. Il corteo studentesco, che avrà come luogo di ritrovo e di partenza la sede del Liceo Mannucci ad Ancona, ha l'obiettivo di rendere pubbliche alla cittadinanza le problematiche maggiormente sentite negli ultimi mesi dagli studenti della scuola. «Manifesteremo - scrivono gli studenti - alla luce della situazione in cui la scuola si trova, già denunciata dagli studenti stessi in un esposto all'Ufficio Scolastico Regionale: molti materiali da disegno sono stati cestinati, l'utilizzo dei laboratori scolastici e i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro non sono gestiti al meglio, e la mancanza di rispetto da parte della Dirigente scolastica nei commenti irrispettosi sul vestiario di alcuni studenti. Partiremo proprio da quest'ultimo punto poi per denunciare la mancanza di dialogo con la controparte studentesca, che sembra essere stata finora ignorata e che vede minata, in questo modo, la qualità dell'apprendimento scolastico e il clima interno alla scuola».

«Scenderemo in piazza - prosegue la nota - perché ciò che è successo al Liceo Mannucci di Ancona è solo uno dei tanti segnali di una mancata considerazione della popolazione studentesca come un vero corpo attivo che ha dei diritti e delle rivendicazioni da sottoporre al mondo della scuola. Vogliamo tornare a essere ascoltati, non solo dall'istituto scolastico ma anche dalle istituzioni comunali e regionali competenti in materia: nonostante sia già stato avviato un confronto e un dialogo con l'Ombudsman regionale, siamo convinti che le problematiche interne alle scuole non possano più essere trattate in maniera superficiale, e non possano più passare in sordina. E' ora che la nostra voce venga presa sul serio: perciò domani scenderemo in piazza, chiedendo risposte e risoluzioni vere e proprie. Siete quindi invitati a prendere parte alla manifestazione di domani, 7 giugno 2018. Il ritrovo e la partenza sono previsti per le ore 8:00 davanti alla sede del Liceo Artistico Mannucci di Ancona. Il corteo proseguirà poi fino alla sede dell'Ufficio Scolastico Regionale».