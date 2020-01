«L'uomo che mi ospita mi ha violentata», grido d'aiuto di una donna: denunciato un 61enne

«Aiutatemi, l'uomo che mi ospita mi ha violentata». E' questa la chiamata arrivata al 113 da parte di una donna sudamericana di 50 anni, che questa mattina alle 6 ha allertato la polizia denunciando l'episodio di violenza.

L'uomo, che la stava ospitando da alcuni giorni, è un anconetano di 61 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine. Gli agenti hanno subito svolto tutti gli accertamenti tecnici per acquisire degli elementi investigativi necessari per la ricostruzione della vicenda. La donna è stata trasportata da un'ambulanza della Croce Gialla all'ospedale regionale di Torrette. Contemporaneamente gli agenti, insieme ai colleghi della scientifica, hanno controllato l'appartamento dell'uomo che è stato poi accompagnato in Questura e denunciato per violenza sessuale.