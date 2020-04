Non poteva tornare a Falconara fino al 2021, ci torna violando anche la quarantena

Denuncia e multa, giovedì pomeriggio per una 34enne residente a Fabriano, sorpresa a camminare lungo via Flaminia nonostante fosse stata allontanata da Falconara con un foglio di via obbligatorio. Non sarebbe potuta tornare in città fino al 2021. Eppure gli agenti della polizia locale di Falconara l'hanno riconosciuta per alcuni episodi passati e così l'hanno fermata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ai vigili, la donna ha riferito di essere diretta alla stazione ferroviaria, dove avrebbe dovuto riprendere un treno per Fabriano. Per lei, oltre alla denuncia per il mancato rispetto del foglio di via, è scattata anche una multa di 400 euro: non aveva una motivazione urgente per spostarsi dal comune di residenza. La pattuglia ha scortato la 34enne fino alla stazione e gli operatori hanno atteso di vederla salire sul treno.