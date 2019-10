Aggressione in piazza, donna tira varichina in faccia ad un passante: resta ustionato

Prima ha inveito verbalmente contro di lui e poi gli ha tirato in faccia la varichina. Paura in piazza stasera a Falconara, dove una donna ha aggredito un uomo, che poi è stato soccorso dalla Croce Gialla di Falconara e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Sul posto anche due pattuglie dei carabinieri.

I fatti sono avvenuti intorno alle 19,30, in piazza Garibaldi, dove lei, una bulgara senza fissa dimora di 51 anni, per motivi ancora da accertare, ha inveito contro un falconarese di 56 anni e poi gli ha tirato in faccia il liquido irritante. Per la vittima dell’aggressione è stata tanta la paura, soprattutto al pensiero che quel liquido potesse essere acido. Per fortuna no. Alla fine ha riportato un’ustione al viso di primo grado con 25 giorni di prognosi.

Inizialmente la donna è fuggita, ma i carabinieri, coordinati dal comandante Michele Ognissanti, non ci hanno messo molto a rintracciarla in piazza fratelli Bandiera, ritrovando anche la bottiglia di varichina in un cassonetto sul marciapiede di piazza Garibaldi. Così la bulgara è stata portata in caserma e denunciata per lesioni personali aggravate.