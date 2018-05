Rimane ustionata mentre prepara il barbecue, è grave in ospedale

Stava preparando il barbecue quando un ritorno di fiamma l’ha travolta in pieno volto. E’ grave in ospedale un’anconetana, arrivata al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale con ustioni di secondo grado su circa il 30% del corpo.

E’ successo tutto intorno alle 20 quando lei, un’anconetana di 74 anni, era a casa sua a Varano a preparare la cena. La donna era intenta a preparare un barbecue su cui predisporre la brace per arrostire. Secondo quanto emerso, ad un tratto, la fiamma prima viva si sarebbe spenta e lei, per ravvivarla, avrebbe usato un liquido infiammabile. Il ritorno del fuoco l’avrebbe investita. Infatti la donna, soccorsa dalla Croce Gialla di Ancona, è arrivata in Sala Emergenza con ferite da ustione su volto e torace. La donna è grave e la prognosi, almeno per ora, è riservata.