Donna stuprata in strada, ipotesi raid punitivo: la Procura apre un'inchiesta

Potrebbe non essersi semplicemente trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato. Dietro lo stupro subito da una donna di 41anni lungo via Barcaglione domenica pomeriggio potrebbe esserci una spedizione punitiva. La Procura di Ancona sta ancora vagliando il racconto della donna, risultato lacunoso nei primi istanti forse per via dello choc, e non scarta l’ipotesi del raid. Le ricerche degli investigatori coordinati dal pm Rosario Lioniello scavano anche nel passato della donna, in particolare nella sua vita privata. Di certo però, al momento, ci sono le ferite nelle parti intime inferte con un oggetto, le escoriazioni al volto e la chiamata arrivata al 118 partita da casa, dove è arrivata in stato confusionale dopo la violenza: «Aiuto, sono stata violentata». Poi la corsa della Croce Rossa verso il pronto soccorso del Salesi, scortata da una pattuglia del Nucleo Operativo Radiomobile dei carabinieri.

La donna sarà ascoltata nuovamente ma secondo la prima ricostruzione, è stata seviziata all’interno della sua automobile in sosta lungo via di Barcaglione. Due uomini si sarebbero avvicinati all’auto parcheggiata sul ciglio della strada e nel momento in cui la malcapitata ha aperto la portiera le sarebbero saltati addosso. Strattonata, palpeggiata e ferita, ma senza arrivare a un rapporto sessuale completo. Sarebbe proprio questo l’elemento che porta gli investigatori sulla pista della spedizione punitiva. Da parte di chi e perché, dovrà accertarlo la magistratura dorica. I militari stanno vagliando il racconto fornito dalla donna mentre cercano riscontri negli accertamenti medici. Dopo il colloquio con la donna, ancora ricoverata al Salesi, la procura aprirà con ogni probabilità un fascicolo di indagine per violenza sessuale.