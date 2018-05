In stato confusionale per strada, rischia di essere investita: arrivano carabinieri e 118

È stata trovata in stato confusionale mentre giravagava lungo la Flaminia rischiando di essere investita dalle auto in transito. Si tratta di una donna straniera, priva di documenti, che alla fine è stata avvicinata da carabinieri e 118 e trasportata all'ospedale di Torrette per verificare il suo stato di salute. La donna, probabilmente nordafricana stando ai tratti somatici, e dall'apparente età di 25 anni, è stata trovata all'altezza di via Palombina Vecchia mentre, sul lato mare della strada, farneticava e prendeva a pugni la recinzione in cemente che delimita i binari ferroviari.

Quando i carabinieri della Tenenza di Falconara, agli ordini del tenente Michele Ognissanti, sono arrivati sul posto, la ragazza non voleva farsi avvicinare. Poi hanno intessuto con lei un dialogo e alla fine l'hanno convinta a salire in ambulanza. Dopo un primo soccorso a Torrette, sono in in corso accertamenti sull’identità e sull’eventuale titolo di permanenza sul territorio nazionale.