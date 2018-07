Donna trovata morta in casa, marito portato in caserma

Tragedia questa mattina a Chiaravalle, in via Verdi 19, dove una donna di 85 anni è stata ritrovata senza vita all'interno del proprio appartamento. I Carabinieri hanno raggiunto il marito 90enne, che si trovava in casa, e lo hanno portato in caserma per l'interrogatorio. Intervenuta anche l'automedica del 118 da Falconara e l'Avis di Montemarciano. Non si conoscono ancora ulteriori dettagli.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO