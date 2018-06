Donna sequestrata e violentata nel b&b, ex pugile arrestato

Sequestro e violenza sessuale. Sono queste le accuse per un ex pugile, arrestato domenica mattina dagli agenti della Polizia di Senigallia. A far scattare il blitz la denuncia di una donna di 40 anni, che ha raccontato ai poliziotti di essere stata violentata sessualmente e sequestrata dall'uomo all'interno di un b&b della città.

Secondo i suoi racconti i due si erano conosciuti la sera prima in un locale del lungomare e avevano passato alcune ore insieme. Entrambi avevano poi raggiunto la struttura con l'uomo che l'ha rinchiusa all'interno della stanza abusando di lei. Du turisti avrebbero infatti sentito le sue urla, non capendo però che si trattavano di grida d'aiuto. I poliziotti l'hanno trovata con numerosi lividi in corpo ed i vestiti strappati. L'ex pugile è stato raggiunto ed arrestato ed ora si trova in carcere a Montacuto in attesa della convalida dell'arresto.