La donna scomparsa è stata ritrovata in una scarpata

E' arrivata nel primo pomeriggio di oggi la notizia del vritrovamento di Silvana Binci, l'anziana scomparsa lo scorso 26 aprile dal suo appartamento di Osimo. La donna è stata rintracciata intorno alle 14,15 in via Calipari, a pochi passi da una scarpata. Secondo quanto filtra sarebbe in buone condizioni di salute. Sul posto i vigili del fuoco gruppo cinofili, i Carabinieri ed i volontari della Croce Rossa che hanno partecipato alle ricerche della donna.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO