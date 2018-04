E' morta la donna scomparsa, ritrovato il cadavere dopo una notte di ricerche

Sono finite nel peggiore dei modi le ricerche della donna di 64 anni, scomparsa ieri sera dal suo appartamento di Cagli. L'allarme era stato lanciato dai familiari che non vedendola rincasare avevano allertato i soccorritori. Vigili del fuoco, Carabinieri e volontari della Protezione civile avevano setacciato l'interno territorio, in particolar modo nelle zone di Arcevia e Genga dove il cellulare della donna aveva agganciato due celle telefoniche. Questa mattina il ritrovamento del cadavere, nei pressi di Frontone. Ancora da stabilire le cause del decesso.