Litiga con una donna e la prende a pugni in faccia, si indaga sul motivo

Due pugni in faccia. Gli zigomi pesti, il naso forse rotto. In queste condizioni, oggi pomeriggio attorno alle 17.45 in piazzale Camerino, è stata trovata una donna di 45 anni. Quando i soccorritori della Croce Rossa di Ancona sono arrivati sul posto la donna era vigile e si stava sfogando con qualcuno al telefono, raccontando quello che le era appena successo.

Sul posto anche la polizia ha identificato un romeno che sarebber il responsabile dell'aggressione. Ancora tutti da chiarire il perché dell'episodio. I due si conoscevano ma si cerca di capire cosa possa aver spinto l'uomo a tanta violenza che, da quel che emerge da prime sommarie informazioni, non sarebbe nemmeno una novità nel rapporto tra i due.