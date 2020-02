«Mio marito mi ha picchiata», ma si era fatta male da sola: nei guai una donna

ANCONA - Chiama agli agenti asserendo di essere stata picchiata dal marito. La polizia interviene ma scopre che è stata lei ad infliggersi le lesioni per attirare l'attenzione dell'uomo. E' questo quanto scoperto dagli agenti della squadra Volanti di Ancona, intervenuti ieri sera in un appartamento del quartiere Adriatico.

Al loro arrivo la donna ha mostrato alcune ferite superficiali al braccio, che non le avevano causato particolari perdite di sangue. Il marito ha subito affermato di essere estraneo a quanto detto da sua moglie e di essere a completa disposizione degli agenti. La polizia, notando anche che l'appartamento era in perfetto ordine senza oggetti sporchi di sangue, hanno capito come non ci fossero elementi a sostegno della tesi della donna. Durante il trasporto in ospedale per la cura delle ferite, la signora, già sofferente per alcuni disturbi, ha infatti riferito di essersi provocata le lesioni al braccio autonomamente. Ora si trova nel reparto di psichiatria.