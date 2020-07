Viene investita da un furgone da lavoro, muore una donna

Donna investita da un furgone da lavoro, non c’è stato nulla da fare per lei che è morta poco dopo l’impatto. Il fatto è avvenuto poco fa, dopo le 17, lungo via Guastuglie, strada che collega il centro di Monsano alla provinciale della Val D’Esino. La vittima è un’anconetana di 54 anni, colpita da un Fiat Ducato che percorreva la strada.

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi con un’ambulanza della Croce Verde di Jesi e l’eliambulanza, ma entrambi i mezzi sono rientrati senza carico perché, purtroppo, l’impatto è stato fatale per la 54enne che è deceduta in strada. Sul posto ci sono anche i carabinieri di Jesi.