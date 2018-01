Donna uccisa e fatta a pezzi, ritrovato il cadavere in una valigia

POLLENZA - Orrore a Casette Verdini, in provincia di Macerata, dove questa mattina è stato ritrovato il corpo senza vita di una donna, rinchiuso in una valiga dopo essere stato fatto a pezzi. A fare la macabra scoperta è stato un cittadino che in quel momento si trovava nei pressi di una rotatoria che porta verso il centro città.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno subito circoscritto l'intera area e avviato le indagini per risalire all'identità della vittima.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO.