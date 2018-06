Scompare all'alba da casa, donna ritrovata morta sulla scogliera

E' stata ritrovata senza vita la donna di 75 anni, scomparsa questa mattina dal suo appartamento di Senigallia. A lanciare l'allarme è stato il marito che intorno alle 5 si è accorto che la moglie e la propria auto erano scomparsi.

Immediate le ricerche, sia da terra che da mare da parte della macchina dei soccorsi del Centro Secondario di Soccorso Marittimo di Ancona il quale, avendo ricevuto notizia da parte dei militari dell’Arma che nel porto di Senigallia era stata ritrovata l’auto oggetto della denuncia, aperta e con le chiavi inserite nel cruscotto, ha disposto l’impiego dell’unità navale S.A.R. della Capitaneria di porto di Ancona e dell’Ufficio Locale Marittimo di Senigallia. Le ricerche, sull’intero litorale senigalliese e nello specchio acqueo portuale, hanno portato al ritrovamento, alle ore 10.15, del corpo esanime riverso sulle scogliere adiacenti il molo di Levante del porto di Senigallia. Per la donna non c'è stato niente da fare.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO