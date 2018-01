Malore fatale in casa, donna trovata morta nel suo appartamento

Tragedia questa mattina in un appartamento di Montignano a Senigallia. Una donna di 60 anni è stata trovata senza vita dal figlio. La vittima, che lavorava nell'azienda di famiglia, sarebbe morta per cause naturali.

Sul posto il 118 e la Polizia ma per la donna non c'era più niente da fare. La donna in passato aveva già avuto problemi di salute. La salma è già stata restituita alla famiglia.