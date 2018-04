Tragedia in casa, trovata morta una donna: si indaga sulle cause del decesso

Quando i soccorsi sono arrivati nel suo appartamento l'hanno trovata riversa a terra e priva di vita. Tragedia ieri sera in uno stabile di via Flaminia a Falconara, dove una donna di 51 anni è stata trovata morta. Il personale del 118 intervenuto non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Inizialmente i sanitari avevano ipotizzato una morte per overdose, nonostante nell'appartamento non siano state trovate siringhe. Per questo sul posto è intervenuta anche la Scientifica ed il medico legale che però non hanno a loro volta rilevato tracce di una morte violenta. Sulla vicenda indagano i Carabinieri di Falconara che ora dovranno capire quali eventuali sostanze stupefacenti siano state utilizzate.