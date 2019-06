Choc in strada, donna trovata morta in un fosso: vicino a lei anche il suo cane

Una donna di 70 anni è stata ritrovata senza vita in un fosso di via Croce, a Camerata Picena. A scoprire il cadavare, alle prime luci di venerdì, è stato un passante che ha subito allertato i Carabinieri. Vicino al corpo anche un cane morto, che presumibilmente al momento della tragedia si trovava insieme alla vittima. Sul posto i Carabinieri ed i vigili del fuoco. In corso gli accertamenti anche se da una prima ricostruzione si escluderebbe la morte violenta.

