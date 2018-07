Il figlio la trova morta sulle scale, choc nell’appartamento

Era riversa ai piedi delle scale del suo appartamento di via Luigi Ruggeri, ormai senza vita forse da diverse ore. A trovare il cadavere di Giuseppa Crescini, 78anni, è stato il figlio che nel pomeriggio di lunedì ha allertato i soccorsi senza che però ci fosse più nulla da fare. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e una pattuglia della squadra Volante. Secondo le prime ricostruzioni la vedova, alle prese con difficoltà motorie, è morta dopo essere scivolata dalle scale e non si esclude che l’incidente possa essere avvenuto nel corso della mattinata stessa. La certezza è che sul corpo non sono stati trovati segni di violenza e la salma è già stata riconsegnata ai familiari.