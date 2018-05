Donna trovata morta accoltellata, l'autopsia conferma l'ipotesi suicidio

La ferita al collo è compatibile con una lesione autoinferta. E' questo quanto emerge dall'autopsia sulla donna di 71 anni, trovata morta martedì pomeriggio nel suo appartamento di via degli Olmi, ad Agugliano. Si tratterebbe quindi di un suicidio, ipotesi che gli investigatori avevano quasi subito accreditato come più probabile. La conferma è arrivata questa mattina dopo l'esame autoptico sul cadavere della donna effettuato dal dottore Marco Valsecchi, dell'istituto di Medicina Legale dell'ospedale regionale di Torrette.

Ma non solo. La 71enne prima di togliersi la vita con il coltello, si è anche procurata delle lesioni in altre parti del corpo. A ritrovare il cadavere e dare l'allarme era stato il genero, che rientrando a casa aveva visto la donna a terra in una pozza di sangue.