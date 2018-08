Prende un farmaco e va in shock anafilattico al bar, paura per una ragazza

Sono stati attimi di paura quelli vissuti oggi pomeriggio, alle 17, in un bar di piazza Roma ad Ancona. Una ragazza di 20 anni infatti si trovava all'interno del locale, quando dopo aver assunto un farmaco è andata in shock anafilattico. La giovane molto probabilmente non sapeva della sua allergia a quella determinata sostanza ed in pochi attimi si è scatenato il caos. Per fortuna sul posto sono prontamente intervenute automedica del 118 e Croce Gialla di Ancona con i medici e gli operatori che l'hanno stabilizzata e trasportata in buone condizioni di salute all'ospedale regionale di Torrette. La giovane dovrebbe essere ormai fuori pericolo.