Un machete per difendersi, donna denunciata dai carabinieri

Il dibattito sulla legittima difesa, a livello nazionale, è sempre attuale ma qualcuno, anziché attendere le nuove disposizioni del Governo – se ce ne saranno – è sempre pronto a interpretarlo come meglio crede. Come la donna di 54 anni, residente da Arcevia, fermata dai carabinieri di Fabriano mentre guidava in compagnia di un machete con una lama di ben 47 centimetri. La donna, una casalinga incensurata, era da sola alla guida della sua vettura nella notte di ieri.

Dopo aver passato la serata dalle parti di Sassoferrato stava rincasando. Quando i militari dell'Arma, che stavano effettuato un posto di blocco, l'hanno fermata hanno subito notato il coltellaccio posato sul sedile del passeggero. «Di questi tempi non si sa mai chi si incontra, mi serve per difendermi» ha detto la donna per giustificarsi. Il che non è bastato a farle evitare una denuncia per porto abusivo oggetti atti ad offendere.