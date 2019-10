Fa retromarcia e travolge una donna, non si accorge di nulla e la trascina per metri

Stava facendo retromarcia con la sua auto in un parcheggio di Vallemiano quando ha investito un'anziana e l'ha trascinata per alcuni metri prima di accorgersi e fermare il suo veicolo. E' questo quanto successo intorno all'ora di pranzo ad Ancona, dove un'80enne è stata investita ed è rimasta a terra ferita.

Il primo ad intervenire è stato un medico che si trovava nella zona che ha prestato soccorso nell'attesa dell'arrivo del 118. Sul posto sono poi giunti gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno trasportata in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna però l'anziana non è in pericolo di vita.