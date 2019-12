Travolta sulla strisce vola per metri, donna in gravi condizioni

ANCONA - Una donna è stata investita nel pomeriggio di oggi davanti l'ospedale di Torrette. Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze dei presenti, la donna si trovava nei pressi del semaforo quando, allo scattare del verde, ha attraversato la strada per raggiungere il nosocomio cittadino. Proprio in quel momento è sopraggiunta una Fiat Panda, condotta da un anziano che, forse accecato dal sole, l'ha travolta in pieno sulle strisce pedonali e l'ha fatta sbalzare per metri.

Sempre cosciente, la donna è stata soccorsa dagli operatori della Croce Rossa di Ancona che l'hanno trasportata in gravi condizioni al vicino ospedale di Torrette. Caos viabilità con la corsia a salire che è completamente bloccata e si è già formata una lunga coda.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO