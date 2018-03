Incidente, donna investita nei pressi delle strisce pedonali: è grave

Una donna è stata investita oggi pomeriggio in via Clentina a Moie. L'anziana si trovava nei pressi delle strisce pedonali, poco distante dalla farmacia, quando intorno alle 16.15 è stata centrata in pieno da un'Audi A3 nera. Le sue condizioni sono subito parse gravissime con i sanitari del 118 che hanno tentato per alcuni minuti di rianimarla. La donna è stata poi trasportata in ambulanza all'ospedale Carlo Urbani di Jesi. Grossi disagi al traffico con la via che è rimasta chiusa per tutta la durata dell'intervento.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO