Attraversa sulle strisce e viene investita, donna travolta da un'auto

Stava attraversando sulle strisce pedonali di via Colombo, quando un'auto, condotta da un uomo di circa 50 anni, l'ha travolta e sbalzata in pieno. Paura ieri mattina ad Osimo dove una donna di 44 anni, origiaria dell'Albania, è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale. A riportare la notizia è il Corriere Adriatico.

Per sua fortuna in quel tratto di salita i veicoli non viaggiano a velocità sostenuta e questo l'ha salvata da lesioni più gravi. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Rossa di Osimo che l'hanno poi trasportata all'ospedale regionale di Torrette. Presenti anche i carabinieri che dovranno ricostruire l'intera dinamica e la polizia per gestire la viabilità. Visto l'orario, intorno le 8.30, il traffico ha subito enormi disagi e si è proceduto a rilento per tutta la durata dell'intervento.