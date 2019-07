Centrata da un'auto mentre passeggia, donna portata in ospedale

ANCONA - Paura questa mattina, poco dopo le 9, in via della Montagnola dove una donna di 63 anni è stata centrata da un veicolo ed è caduta a terra. Una dinamica ancora al vaglio delle forze dell'ordine, con l'anconetana che è stata soccorsa dagli operatori della Croce Gialla di Ancona e trasportata in codice giallo avanzato all'ospedale regionale di Torrette. Intervenuti anche i Carabinieri che ora dovranno risalire all'identità del conducente del veicolo, che da una prima ricostruzione sembrerebbe essersi allontanato.