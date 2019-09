Il lettino su cui riposa si rompe e si chiude con lei all'interno, donna soccorsa dai vigili del fuoco

Incidente curioso ma per fortuna senza gravi conseguenze quello avvenuto oggi pomeriggio in un appartamento di Piazza del Senato ad Ancona. A dare l'allarme un residente che ha sentito dei lamenti provenire dall'appartamento a fianco. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco ed operatori della Croce Gialla di Ancona. All'interno della casa i soccorritori hanno trovato un'anziana che era rimasta incastrata in un lettino da mare, che si era rotto chiudendosi improvvisamente mentre lei stava riposando. La donna non riusciva più a muoversi e per questo aveva chiesto aiuto. Per fortuna le sue condizioni erano buone ed ha rifiutato il trasporto in ospedale.